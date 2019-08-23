Автомобили Aurus могут поступить в розницу в 2021 году

Автомобили представительского класса Aurus могут поступить в розничную продажу в 2021 году.

Гендиректор официального дилера Aurus «Панавто» Кирилл Павлович отметил, что точных сроков нет, пишет ТАСС.

Напомним, что бренд Aurus родился из проекта «Кортеж», предусматривающего производство российских люксовых авто для первых лиц государства. Предполагается, что серийное производство машин будет базироваться в Татарстане.



Ранее представительство Aurus опровергло, что российский люксовый автомобиль будет стоить 8 млн рублей вместо заявленных 18 миллионов.