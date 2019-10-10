В Казань приедет министр спорта России Павел Колобков

В Казань с рабочей поездкой приедет министр спорта России Павел Колобков.



Согласно плану пресс-службы президента РТ, Колобков 12 октября встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Напомним, что последний раз Минниханов встретился с Колобковым в Москве 20 июня. Тогда стороны обсудили планы на ближайшие 8 лет по заявкам на крупные соревнования. Отмечается, что Татарстан является большим партнером ведомства по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий.