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В Казань приедет министр спорта России Павел Колобков

16:40, 10.10.2019 1
В Казань приедет министр спорта России Павел Колобков
Фото: kremlin.ru

В Казань с рабочей поездкой приедет министр спорта России Павел Колобков.

Согласно плану пресс-службы президента РТ, Колобков 12 октября встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Напомним, что последний раз Минниханов встретился с Колобковым в Москве 20 июня. Тогда стороны обсудили планы на ближайшие 8 лет по заявкам на крупные соревнования. Отмечается, что Татарстан является большим партнером ведомства по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Когда уже его уберут? Так и будем болтаться с этим допингом и Колобковым?
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