В Татарстане в рамках нацпроектов заключено 90% всех госконтрактов

В Республике Татарстан 90% госконтрактов на общую сумму 13,4 млрд рублей заключены в рамках нацпроектов. Такие данные на 1 октября привел министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.



По его словам, оставшиеся контракты будут заключены в течение октября. Татарстан принимает участие в 12 национальных проектах, в их рамках реализует 49 региональных, которые затрагивают приоритетные отраслевые направления.

Отмечается, что на их реализацию в этом году выделяется 25,7 млрд рублей: 18,1 млрд рублей из федерального и 7,6 млрд рублей из регионального бюджетов.

По состоянию на 10 октября фактически поступило 17,9 млрд рублей, или 70% от годового плана, освоено 15 млрд рублей, или 58,5% от годового плана.

«Мы нацелены на то, чтобы выделенные средства были использованы максимально эффективно и татарстанцы ощутили реальный эффект от реализации национальных проектов», — отметил Фарид Абдулганиев на стратегической сессии по реализации национальных проектов в рамках программы обучения команды республики в РАНХиГС.



Ранее сообщалось, что министр экономики Татарстана рассказал, что с появлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и предпринимательская инициатива» масштабы господдержки предпринимателей в Татарстане выросли в 26—27 раз. Подробнее — в материале «Реального времени».

