На пересечении Оренбургского тракта и ул. Академика Парина изменилась организация дорожного движения
В Казани на пересечении Оренбургского тракта и ул. Академика Парина изменилось регулирование дорожного движения.
Теперь на перекрестке демаркировали дорожную разметку «Специальная полоса для маршрутных транспортных средств» и нанесли разметку «Пересечение со стороны прерывистой линии». Водители могут заехать на «круговое движение», организованное на данном перекрестке, с любой полосы движения.
Изменения связаны с необходимостью увеличить пропускную способность Оренбургского тракта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в Казани в связи с проведением ремонтных работ временно ограничено движение на ряде улиц.
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