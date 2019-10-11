На пересечении Оренбургского тракта и ул. Академика Парина изменилась организация дорожного движения

В Казани на пересечении Оренбургского тракта и ул. Академика Парина изменилось регулирование дорожного движения.

Теперь на перекрестке демаркировали дорожную разметку «Специальная полоса для маршрутных транспортных средств» и нанесли разметку «Пересечение со стороны прерывистой линии». Водители могут заехать на «круговое движение», организованное на данном перекрестке, с любой полосы движения.

Изменения связаны с необходимостью увеличить пропускную способность Оренбургского тракта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани в связи с проведением ремонтных работ временно ограничено движение на ряде улиц.

