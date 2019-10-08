На нескольких улицах Казани временно ограничено движение

В Казани в связи с проведением ремонтных работ временно ограничено движение на ряде улиц. Соответствующие распоряжения подписаны в исполкоме города.

По пр. Ибрагимова ограничение движения транспорта в связи с проведением работ по реконструкции магистрального тепловода продлено до 15 октября. Речь идет об участке от дома №24 до дома №2, передает пресс-служба исполкома города.

До 17 октября в связи с ремонтом улично-дорожной сети ограничено движение транспорта по улицам Максимова (на участке от улицы Карагандинской до улицы Центрально-Мариупольской) и 2-й Муромской (на участке от дома №118 до улицы Моисеева).

По улицам Таймырской (в районе пересечения с улицей Рыночной) и Рыночной (на участке от дома №30 до дома №10) ограничение движения транспорта продлили до 25 октября в связи с работами по прокладке водопровода.

Ранее в Казани до 31 июля 2021 года в связи с реконструкцией объектов культурного наследия продлили ограничение движения по ул. Рахматуллина.