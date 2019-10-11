Российские волейболисты в четырех сетах одолели сборную Италии

Мужская сборная России по волейболу в рамках проходящего в Японии Кубка мира взяла верх над командой Италии со счетом 3-1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12).

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Федор Воронков, набравший 15 очков. После этой встречи в активе подопечных Туомаса Саммельвуо стало 12 очков при четырех победах и четырех ничьих.

Завтра у команды выходной, в воскресенье россияне встретятся с командой Аргентины.

Италия — Россия — 1-3 (25:13, 25:27, 26:28, 12:25)

Россия: Воронков (15), Земченок (14), Семышев (13), Яковлев (10), Филиппов (10).

