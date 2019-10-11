В Набережных Челнах продают золотую медаль за 1 млн рублей

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В Набережных Челнах продают золотую медаль Универсиады 2013 года, которая проходила в Казани. Ее готовы отдать за 1 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

Как пишет владелец награды, это его личная оригинальная медаль.

Кроме того, к ней прилагается приказ, благодарственное письмо президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Казани, Ижевске и Барнауле максимально среди всех российских городов выросло предложение мобильных телефонов на «Авито» по сравнению с третьим кварталом 2018 года — на 37%, 41% и 40% соответственно.

