Казань — в числе лидеров по продаже мобильных телефонов на «Авито»

В Казани, Ижевске и Барнауле максимально среди всех российских городов выросло предложение мобильных телефонов на «Авито» по сравнению с третьим кварталом 2018 года — на 37%, 41% и 40% соответственно.

При этом средняя цена мобильного телефона на сервисе бесплатных объявлений по итогам третьего квартала 2019 года составила 12,3 тыс. рублей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 6% — по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Первое место по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов занял Омск. Там средняя стоимость устройства составила 8,6 тыс. рублей, снизившись за год на 11%. За ним следуют Тольятти и Барнаул.

Самый высокий средний ценник на мобильные телефоны в Новосибирске — 14,5 тыс. рублей, за год он вырос на 23%, пишет «Прайм».

Наибольшим спросом в третьем квартале пользовались устройства iPhone, Samsung и Xiaomi.

Ранее аналитики «Авито Авто» рассказали, какая марка кроссовера больше всего пользуется спросом у казанцев.