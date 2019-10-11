Стало известно, как авария на башкирском «Полиэфе» повлияла на качество питьевой воды

Качество питьевой воды в Уфе после аварии на благовещенском «Полиэфе» в норме. Регулярный мониторинг воды специалистами МУП «Уфаводоканал» показал отсутствие какой-либо опасности. Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям. Анализы делаются каждый час.

Точки контроля забора воды находятся в селе Ильино-Поляна (Благовещенский район), в устье реки Изяк в месте ее впадения в реку Уфа. А в Уфе — в створе ковшового водопровода на южном водозаборе. Помимо этого, пробы отбираются из резервуаров чистой воды во всех водозаборах, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее ситуацию с аварией на этом предприятии прокомментировал глава республики Радий Хабиров.