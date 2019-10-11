Банки могут ужесточить выдачу кредитов для бизнеса

Эксперты предупредили о возможном ужесточении выдачи кредитов бизнесу.

Почти две трети дел, связанные с банкротством, за последние 5 лет закончились не в пользу кредиторов. За 9 месяцев текущего года предприятия-банкроты суммарно выплатили 85 млрд рублей долгов из общей задолженности в 1,8 трлн рублей.

По итогам января — сентября 2019 года банкротами признаны 9,1 тысячи российских компаний, пишут «Известия».

Организации в сложной финансовой ситуации намеренно выводят активы, а значительная их часть изначально создается с минимальным капиталом, поясняет издание. Это может привести к тому, что банки, страхуя свои активы, ужесточат условия выдачи кредитов платежеспособному бизнесу.

Напомним, ранее Минфин РФ спрогнозировал падение доходов россиян из-за высокой закредитованности населения.