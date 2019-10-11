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На прошедшие выборы главы Башкирии Радий Хабиров потратил 56 млн рублей

03:59, 11.10.2019
На прошедшие выборы главы Башкирии Радий Хабиров потратил 56 млн рублей
Фото: kremlin.ru

ЦИК Башкирии опубликовал итоговые данные по отчетам избирательных штабов кандидатов на пост главы республики.

Согласно представленным данным, больше всех на выборы потратился Радий Хабиров — его бюджет составил 56 млн рублей. Однако в расчете на один полученный голос его кампания оказалась одной из самых экономных — 31,3 рубля на избирателя. На выборах 8 сентября он набрал 82% голосов.

У депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева на каждого избирателя ушло 31,15 рубля. Он оказался самым экономным. Всего кандидат потратил на выборы 3,09 млн рублей и получил 4,5% голосов.

Представитель обманутых дольщиков Зульфия Гайсина, напротив, потратилась на выборах сильнее всех — по 118 рублей за каждый голос.

Рафис Кадыров вложил в свою предвыборную кампанию 87 рублей в расчете на один полученный голос, Владимир Барабаш — 55 рублей, Владимир Кобзев — 72 рубля.

Ранее «Реальное время» написало об обещаниях избранного главы Башкирии во время инаугурации.

ОбществоВласть Башкортостан
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