На прошедшие выборы главы Башкирии Радий Хабиров потратил 56 млн рублей

ЦИК Башкирии опубликовал итоговые данные по отчетам избирательных штабов кандидатов на пост главы республики.

Согласно представленным данным, больше всех на выборы потратился Радий Хабиров — его бюджет составил 56 млн рублей. Однако в расчете на один полученный голос его кампания оказалась одной из самых экономных — 31,3 рубля на избирателя. На выборах 8 сентября он набрал 82% голосов.

У депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева на каждого избирателя ушло 31,15 рубля. Он оказался самым экономным. Всего кандидат потратил на выборы 3,09 млн рублей и получил 4,5% голосов.

Представитель обманутых дольщиков Зульфия Гайсина, напротив, потратилась на выборах сильнее всех — по 118 рублей за каждый голос.

Рафис Кадыров вложил в свою предвыборную кампанию 87 рублей в расчете на один полученный голос, Владимир Барабаш — 55 рублей, Владимир Кобзев — 72 рубля.

Ранее «Реальное время» написало об обещаниях избранного главы Башкирии во время инаугурации.