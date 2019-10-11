Новости экономики

08:46 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Казань примет Всемирную конференцию по развитию региональной конкурентоспособности

01:48, 11.10.2019
Казань примет Всемирную конференцию по развитию региональной конкурентоспособности
Фото: twitter.com/KazanTci

Вчера в рамках Всемирной инновационной конференции TCI Global Conference в Антверпене (Бельгия) состоялась торжественная церемония обмена флагами между Фландрией и Татарстаном. Республику на конференции представляет руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина.

Татарстан примет конференцию у себя в 2020 году 14—16 октября. При этом в России она пройдет впервые. Главной темой станет «сотрудничество для кластерного развития», говорится в татарстанском «Твиттере» конференции.

TCI Global Conference — всемирная конференция, проводимая ежегодно с 1998 года в городах и регионах, известных успехами в построении стратегий развития инноваций и сильных кластеров.

Напомним, в начале месяца в Казани прошел Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей IoT & AI World Summit Russia.

ЭкономикаОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров