Казань примет Всемирную конференцию по развитию региональной конкурентоспособности

Вчера в рамках Всемирной инновационной конференции TCI Global Conference в Антверпене (Бельгия) состоялась торжественная церемония обмена флагами между Фландрией и Татарстаном. Республику на конференции представляет руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина.

Татарстан примет конференцию у себя в 2020 году 14—16 октября. При этом в России она пройдет впервые. Главной темой станет «сотрудничество для кластерного развития», говорится в татарстанском «Твиттере» конференции.

TCI Global Conference — всемирная конференция, проводимая ежегодно с 1998 года в городах и регионах, известных успехами в построении стратегий развития инноваций и сильных кластеров.

Напомним, в начале месяца в Казани прошел Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей IoT & AI World Summit Russia.