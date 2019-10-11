Во время WorldSkills Kazan 2019 в казанский аэропорт совершено более 80 авиарейсов

Более 80 авиарейсов совершено в казанский аэропорт в дни открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019. Пассажиры прилетали в Казань более чем из 25 стран мира, в том числе Китая, Австрии, Нидерландов, Франции, США, Мексики.

Через таможенный контроль в дни чемпионата прошло 82,5 тонны груза, сообщил начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов вчера на пресс-конференции.

Вместе с оборудованием для проведения чемпионата на казанском таможенном посту были оформлены товары из 41 страны, общий вес которых составил 389 тонн на сумму порядка 15 млн евро, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что инвентарь WorldSkills направят в татарстанские колледжи и техникумы.