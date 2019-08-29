Инвентарь WorldSkills направят в татарстанские колледжи и техникум

Наследие соревнований 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 может остаться в республике. Переговоры об этом ведутся с руководством оргкомитета мероприятия. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, передает корреспондент «Реального времени».



В случае положительного решения инвентарь будет использован для дальнейшего оснащения колледжей и техникумов республики, добавила спикер. По ее словам, наследие чемпионата WorldSkills, в том числе — новый международный выставочный центр «Казань Экспо», будет служить на благо республики еще много лет.

«Для Татарстана проведение WorldSkills — особо ценный опыт. По убеждению президента республики Рустама Минниханова, именно люди труда — главное богатство любой страны», — подчеркнула Галимова.

Напомним, лауреатами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 стали несколько представителей Татарстана. Среди них студенты КНИТУ (КХТИ) и студент технического колледжа имени В.Д. Поташова в Набережных Челнах.