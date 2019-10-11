В Бугульминском районе задержали двух мужчин с канабисом

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В Бугульминском районе полицейские изъяли наркотики.

На трассе Казань — Оренбург в ходе осмотра сотрудниками ГИБДД автомобиля «Дэу» под управлением 34-летнего жителя пгт. Карабаш обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения, принадлежащих водителю и его 53-летнему пассажиру.

Экспертиза находки установила, что растительное вещество является наркотическим средством канабис. Масса высушенного вещества составила 203 и 128 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Тюменской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Казани и Челнах.