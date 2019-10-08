В Тюменской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Казани и Челнах

Полицейские в Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в организации тайников по хранению наркотиков в нескольких городах России — Казани, Набережных Челнах, Тольятти, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

При проведении досмотра автомобиля подозреваемого в салоне обнаружена сумка, в которой находились метамфетамин массой свыше 687 граммов и гашиш массой 1584 грамма. Из тайников изъято свыше двух килограммов наркотиков, сообщается на сайте тюменского УМВД.

Мужчину арестовали. На данный момент полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для выявления других подозреваемых в распространении запрещенных веществ.

Ранее в Татарстане на конопляном поле задержали юношу с полкило марихуаны в пакете.