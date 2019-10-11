Экс-кандидат на пост главы Башкирии легла в гроб

Экс-кандидат на пост главы Башкирии от партии «Зеленые», мама двоих детей и фотомодель Сания Тимасова приняла участие в фотосессии для одной из служб ритуальных услуг республики.

«За 15 лет работы в Fashion съемки были разные, но в гробу я еще не лежала», — отметила она у себя «Инстаграм».

«Сначала был легкий мандраж, но раз я дала согласие то давать «заднюю» было поздно. Когда крышку гроба начали закрывать у меня началась паника. Я хотела как можно скорее вылезти оттуда. Далее еще полтора часа я приходила в себя, внутри меня началась бешеная перезагрузка. К вечеру у меня появилось ощущение умиротворения как будто я переродилась заново. И в следствие дикое желание жить, дерзать и покорять новые вершины!», — поделилась Тимасова впечатлениями от необычной съемки.

По словам модели, у нее был образ Панночки из фильма «Вий».

Девушка заверила своих подписчиков, что «данная съемка была для рекламы и никаким образом не для глумления хайпа и т. д. как некоторые из вас считают».

Компания, для рекламы которой она снялась, предоставляет гроб в аренду для мероприятий (таких как Хеллоуин), спектаклей или тематических вечеринок.

Напомним, Сания Тимасова выбыла из предвыборной гонки на пост главы Башкирии в самом начале. Республиканская центральная избирательная комиссия нашла нарушения в подписях Тимасовой. Избирательная компания девушки проходила под лозунгом «Я смогла поднять свою грудь после рождения двух детей, поэтому смогу поднять и Уфу, и Башкирию в целом».