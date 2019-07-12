Сания Тимасова выбыла из предвыборной гонки на пост главы Башкирии

Сания Тимасова, выступающая от партии «Зеленые», выбыла из предвыборной гонки на пост главы Башкирии.

Об этом она сообщила в своем Facebook. «Прощай, это было прекрасно. Я боролась до последнего, но на данный момент моих политических сил не хватило, чтобы дойти до финала! Я дошла до «экватора», и я очень этим довольна!» — пишет Тимасова на своей странице.

Она перечисляет основные пункты, с которых начала бы работу, если бы выиграла выборы в Башкирии. «Работы в РБ — непочатый край! Тут нужен женский подход к проблемам», — считает Тимасова. Например, первым делом она бы распустила всех муниципальных депутатов, которые отказались подписываться за нее по сексистским соображениям. Затем Тимасова разобралась бы с бюрократией, приступила бы к решению проблем демографии.

— А с выборами я прощаюсь до 2021 года, наберусь сил, и вот там-то мы и «повоюем», — завершает пост Тимасова.

Напомним, ранее сообщалось, что о подаче документов на участие в выборах главы Башкирии объявила идущая от партии «Зеленые» модель Сания Тимасова.

