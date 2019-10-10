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СМИ: «Металлург» уволил Величкина с поста вице-президента, он работал в клубе с 1991 года

20:46, 10.10.2019
СМИ: «Металлург» уволил Величкина с поста вице-президента, он работал в клубе с 1991 года
Фото: metallurg.ru

Магнитогорский «Металлург» отправил в отставку вице-президента клуба Геннадия Величкина, сообщает «Чемпионат».

Решение об увольнении было принято после сегодняшнего домашнего поражения команды от «Адмирала» (3:4 от). В текущем сезоне «Металлург» одержал четыре победы и занимает 11-е место в Восточной конференции.

Геннадий Величкин работал в магнитогорском клубе с 1991 года.

Ранее «Металлург» уволил главного тренера команды Йозефа Яндача.

СпортХоккей
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