Предприниматель предложил разместить Министерство туризма РФ в Уфе

Уфимский предприниматель, председатель Ассоциации туриндустрии Башкирии Комил Сиразетдинов предложил в Facebook разместить Министерство туризма России в Уфе, об этом он написал на своей странице.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе предложил создать в России отдельное министерство по туризму. По его словам, данный шаг подчеркнет понимание туризма именно как отрасли экономики.

«Башкирии это выгодно, потому что республика получит дополнительные импульсы к развитию, в том числе в сфере туризма, привлечению инвестиций. Государству — тем, что Уфа разгрузит Москву, укрепит связи между регионами, ведомство будет одинаково доступным для профильных организаций как центральной России, так и Дальнего Востока», — цитирует Сиразетдинова ufa.aif.ru.