Минниханов предложил создать в России министерство по туризму

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе предложил создать в России отдельное министерство по туризму.



По его словам, данный шаг подчеркнет понимание туризма именно как отрасли экономики.

На данный момент за туризм в России отвечает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Самостоятельные профильные органы сейчас созданы только в Татарстане (госкомитет РТ по туризму) и Саратовской области (комитет по туризму).