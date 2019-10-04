Новости общества

05:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов предложил создать в России министерство по туризму

13:19, 04.10.2019
Минниханов предложил создать в России министерство по туризму
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете при полпреде президента РФ в Приволжском федеральном округе предложил создать в России отдельное министерство по туризму.

По его словам, данный шаг подчеркнет понимание туризма именно как отрасли экономики.

На данный момент за туризм в России отвечает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Самостоятельные профильные органы сейчас созданы только в Татарстане (госкомитет РТ по туризму) и Саратовской области (комитет по туризму).

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров