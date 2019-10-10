В сентябре потребительские цены в Татарстане снизились на 0,2%

По итогам сентября дефляция в Татарстане составила 0,2%, инфляция с начала года — 2,1%.

Цены на потребительские товары в прошлом месяце по сравнению с августом снизились на 0,3%, с начала года выросли на 1,7%. Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,7%, за 9 месяцев увеличились на 1,1%. Непродовольственные товары в сентябре выросли в цене на 0,1%, за 9 месяцев — на 2,1%.



Цены на услуги в Татарстане выросли в сентябре на 0,1%, с начала года — на 3,5%, говорится в сообщении Татарстанстата.

Напомним, что в августе дефляция в Татарстане составила 0,3%, инфляция с начала года — 2,3%.