В августе потребительские цены в Татарстане снизились на 0,3%

В августа 2019 года дефляция в Татарстане составила 0,3%. С начала года инфляция составил 2,3%.

Цены на потребительские товары в августе по сравнению с июлем снизились на 0,4% ( с начала года выросли на 1,9%). Стоимость продовольственных товаров за месяц уменьшилась на 0,9% (с начала года увеличилась на 1,8%). Цены на непродовольственные товары в августе не изменились (с начала года выросли на 2%), говорится на сайте Татарстанстата.

Напомним, что по итогам августа 2019 года потребительские цены в России снизились на 0,2%, если сравнивать их с июлем. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.