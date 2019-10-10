Путин рассказал, как ему на тренировке по боксу сломали нос

Президент России Владимир Путин во время встречи с боксерами на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» рассказал, как ему на тренировке по боксу сломали нос.

«В результате все (тренировки по боксу, — прим. ред.) прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло, и потом я перешел в другой вид спорта», — сказал Путин, слова которого приводит RT.

Спортсмены подарили ему бриллиантовую боксерскую перчатку с инициалами боксеров.

Ранее Путин повредил палец на тренировке с дзюдоистами в Сочи. Инцидент произошел во время разминочного спарринга с дважды чемпионом Европы (2012, 2014) Бесланом Мудрановым.