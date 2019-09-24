В Казани перестанут курсировать некоторые пригородные поезда

В Казани перестанут курсировать некоторые пригородные поезда. Это связано с переходом на зимнее расписание.

Так, с 1 октября перестанут ходить поезда №6001 сообщением Казань — Свияжск (по рабочим дням) и №6001 сообщением Казань — Тюрлема (по выходным дням). С этого же дня выводятся из расписания пригородные поезда №6437 сообщением Арск — Казань и №6432 сообщением Казань — Арск.

Кроме того, будет приостановлено движение поездов №6383 сообщением Казань — Йошкар-Ола с 18 октября, а с 19 октября — поезда №6382 сообщением Йошкар-Ола — Казань.

Также с 1 октября сокращается маршрут следования пригородного поезда №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны до станции Кукмор. Отправление со станции Казань будет в 6.13, прибытие на станцию Кукмор — в 9.05. От станции Кукмор будет курсировать и поезд №6425 сообщением Вятские Поляны — Казань. Отправляться со станции Кукмор он будет в 12.08, а прибывать на станцию Казань — в 15.10, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Напомним, что с автовокзала «Восточный» начнет курсировать новый маршрут.