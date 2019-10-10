Перевозчики Татарстана ответили на критику Минфина республики

Фото: Максим Платонов

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков сообщил, что перевозчики приняли предложение министра финансов РТ Радика Гайзатуллина встретиться и обсудить ситуацию с компенсацией перевозки льготников в общественном транспорте.

Ранее Гайзатуллин на брифинге в парламенте сообщил, что средства на компенсацию проезда за льготников достаточно весомые и они покрывают объем предоставленных льгот на транспорте города, а причину нерентабельности перевозок необходимо искать внутри бизнеса самих компаний.



«Перевозчики не просят за счет льготирования покрывать убытки. Мы просим свои деньги за выполненную работу, не 18, а 27 рублей. Тогда и убытков бы не было. У перевозчиков убытки именно из-за того, что нам не платят полным рублем за перевозку льготников. В среднем за пассажира мы получаем 22 рубля. Резервы, которые есть у каждого маршрута, — это сокращение автобусов в вечерние и утренние часы, это большой интервал в движении. Хочу отметить, путь сокращений ни к чему хорошему не ведет», — сообщил Темляков «Реальному времени».

Он призвал обратить внимание на ситуацию в Нижнекамске. Генеральный директор Нижнекамского ПАТП Юрий Иванов сообщил, что проблемы начались в 2015 году. Из 14 автобусных маршрутов было оставлено только девять.

«Нас поставили в такие условия, что нам просто стыдно перед пассажирами... Перекрыли автобусной сетью с принципом одной пересадки весь город, довели интервал до 7—8 минут. В то время у нас на городских перевозках работали 160 водителей и 160 кондукторов. Сейчас на девяти маршрутах работают 45 водителей. В одну смену мы можем выставить 24—25 автобусов всего. Для понимания: это один—два автобуса на маршрут. Что это за перевозки?» — отметил он.

По его словам, предприятие не может поднять зарплату, также денег нет на ремонт автобусов. Убытки Нижнекамского ПАТП на данный момент составляют 35 млн рублей, прогноз к концу года — 49 млн рублей.

«Перевозчики считают, что был выбран не совсем верный путь. Перевозчики готовы прийти к министру финансов РТ и рассказать о проблемах. Для того чтобы вместе найти выход из сложившейся трудной ситуации», — заключил Темляков.

Напомним, казанские перевозчики требуют увеличить субсидии еще на 900 млн рублей, в противном случае настаивают на повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани.