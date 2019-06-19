Минниханов встретился с министром спорта России

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.

Во встрече также приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и директор «Дирекции спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

По словам Колобкова, Казань за последнее время подготовила всю необходимую инфраструктуру для проведения самых крупных международных соревнований.

«Мы обсудили планы на ближайшие 8 лет по заявкам на крупные соревнования. Татарстан является нашим партнером по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий. В следующем году в Казани будем проводить Конгресс спортивных вузов — крупнейшее научное, образовательное совещание, а в 2022 году — Чемпионат мира по плаванию», — сказал он.

Ранее в Москве прошла презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» послам стран — членам Организации исламского сотрудничества, в которой принял участие Минниханов.