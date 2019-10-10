МВД предложило штрафовать родителей курящих детей на сумму до 2 тыс. рублей

МВД предлагает штрафовать родителей детей, которые начали курить, на сумму от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Это наказание аналогично штрафу, предусмотренному за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток. Новую норму КоАП обсуждают в правительстве РФ.

В Минздраве РФ отметили, что инициатива введения административной ответственности для родителей курящих детей требует оценки экспертов, подтверждающей эффективность данной меры.