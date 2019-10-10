Центробанк допустил снижение ключевой ставки в 2019 году

Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2019 году.

«Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы не решилась», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis (цитата по ТАСС).

Напомним, что 6 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки пройдет 25 октября.