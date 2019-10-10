В Башкирии столкнулись микроавтобус и легковушка — один погиб, шестеро пострадали

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

В населенном пункте Байгильдино Нуримановского района Башкирии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Renault Logan.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС сегодня в 14.50 по местному времени (12.50 мск). В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще 6 человек (пассажиры микроавтобуса) доставляются для осмотра в лечебные учреждения, сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Ранее в Башкирии в результате лобового столкновения легковушек пострадали семь человек.