Новости происшествий

05:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии в результате лобового столкновения легковушек пострадали семь человек

16:37, 04.10.2019
В Башкирии в результате лобового столкновения легковушек пострадали семь человек
Фото: МЧС по Башкирии

На дороге Туймазы-Октябрьский, возле заправки «Башнефть», в Туймазинском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух легковушек Lada Priora и Hyundai Accent.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 11.16 по местному времени. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. В результате пострадали семь человек, их доставили в ЦРБ Туймазов, сообщили в МЧС.

Стоит отметить, что одна их машин зарегистрирована в Татарстане.

Ранее сегодня на дороге между городом Белебеем и селом Максютово в Башкирии съехал в кювет и перевернулся грузовик с грузом дизельного топлива. В результате аварии топливо разлилось по дороге.

Происшествия БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров