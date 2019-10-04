В Башкирии в результате лобового столкновения легковушек пострадали семь человек

Фото: МЧС по Башкирии

На дороге Туймазы-Октябрьский, возле заправки «Башнефть», в Туймазинском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух легковушек Lada Priora и Hyundai Accent.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 11.16 по местному времени. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. В результате пострадали семь человек, их доставили в ЦРБ Туймазов, сообщили в МЧС.



Стоит отметить, что одна их машин зарегистрирована в Татарстане.

Ранее сегодня на дороге между городом Белебеем и селом Максютово в Башкирии съехал в кювет и перевернулся грузовик с грузом дизельного топлива. В результате аварии топливо разлилось по дороге.