Путин назначил главу управления президента по вопросам госслужбы и кадров

Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы и кадров, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении документа.

Травников вступил в новую должность с сегодняшнего дня.

Ранее он возглавлял управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Теперь начальником стала Татьяна Локаткина, говорится в тексте еще одного указа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин своим указом от 7 сентября освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.