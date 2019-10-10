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Путин назначил главу управления президента по вопросам госслужбы и кадров

13:45, 10.10.2019
Путин назначил главу управления президента по вопросам госслужбы и кадров
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы и кадров, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении документа.

Травников вступил в новую должность с сегодняшнего дня.

Ранее он возглавлял управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Теперь начальником стала Татьяна Локаткина, говорится в тексте еще одного указа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин своим указом от 7 сентября освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.

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