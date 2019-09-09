СМИ: Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин своим указом от 7 сентября освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Были уволены руководители Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. Также от должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Также было проведено несколько назначений: прокурором Москвы стал Денис Попов, его на посту главы надзорного ведомства в Дагестане сменил Алексей Ежов. СУ СКР в Карачаево-Черкесской Республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда.
Ранее тем же указом Путин уволил главу Башкирского управления Следственного комитета РФ по Башкирии Валерия Липского. Его место теперь займет Денис Чернятьев.ОбществоВласть
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