RT: Немировски из «Торпедо» — кандидат на пост главного тренера «Локомотива»
Наставник нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски может стать главным тренером «Локомотива» из Ярославля, сообщает Russia Today.
Американский специалист рассматривается руководством ярославского клуба как главный претендент на пост тренера.
На данный момент командой руководит спортивный директор Александр Ардашев, назначенный исполняющим обязанности тренера после увольнения Крейга Мактавиша.
Напомним, ранее появилась информация, что ярославский «Локомотив» предложил Зинэтуле Билялетдинову возглавить команду после увольнения Крейга Мактавиша. Бывший тренер «Ак Барса», по слухам, отказался от этого предложения.СпортХоккей
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