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Зинэтула Билялетдинов отказался возглавить ярославский «Локомотив»

17:22, 01.10.2019
Зинэтула Билялетдинов отказался возглавить ярославский «Локомотив»
Фото: ak-bars.ru

Бывший тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отказался возглавить ярославский «Локомотив», сообщает «РБК-Спорт».

По сообщению источника, клуб сделал предложение тренеру после увольнения Крейга Мактавиша, но Билялетдинов пока не собирается возобновлять тренерскую карьеру.

На данный момент тренерский штаб «Локомотива» возглавляет спортивный директор Александр Ардашев.

Напомним, что в середине апреля Зинэтула Билялетдинов, возглавлявший «Ак Барс» в общей сложности 12 лет, ушел из казанской команды.

СпортХоккей Татарстан
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