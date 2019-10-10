Рыбаки попросили Минниханова обустроить на Кремлевской набережной зону для рыбалки
Казанские рыбаки обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить специальную зону на Кремлевской набережной.
В настоящее время Минниханов осматривает зону реконструкции на Кремлевской набережной, передает корреспондент «Реального времени».
Он встретился с рыбаками, которые и попросили его об обустройстве специального участка. Президент дал соответствующие поручения.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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