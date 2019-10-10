Рыбаки попросили Минниханова обустроить на Кремлевской набережной зону для рыбалки

Казанские рыбаки обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить специальную зону на Кремлевской набережной.

В настоящее время Минниханов осматривает зону реконструкции на Кремлевской набережной, передает корреспондент «Реального времени».

Он встретился с рыбаками, которые и попросили его об обустройстве специального участка. Президент дал соответствующие поручения.