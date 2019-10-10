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Рыбаки попросили Минниханова обустроить на Кремлевской набережной зону для рыбалки

11:33, 10.10.2019 1
Рыбаки попросили Минниханова обустроить на Кремлевской набережной зону для рыбалки
Фото: realnoevremya.ru

Казанские рыбаки обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить специальную зону на Кремлевской набережной.

В настоящее время Минниханов осматривает зону реконструкции на Кремлевской набережной, передает корреспондент «Реального времени».

Он встретился с рыбаками, которые и попросили его об обустройстве специального участка. Президент дал соответствующие поручения.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Размечтались!.. Не знаете, кому принадлежат берега? И много где уже забыли о водоохранных зонах.
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