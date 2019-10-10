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Татарстанец Алмаз Закиров стал чемпионом Европы по хапкидо

10:36, 10.10.2019 3
Татарстанец Алмаз Закиров стал чемпионом Европы по хапкидо
Фото: minsport.tatarstan.ru

На прошедшем в Санкт-Петербурге фестивале боевых искусств татарстанский боец Алмаз Закиров завоевал две награды.

Уроженец Арского района Татарстана Алмаз Закиров выступил параллельно в двух видах корейских боевых искусств. Во Всероссийском турнире по тхэквондо он стал серебряным призером.

В рамках чемпионата Европы по хапкидо, Закиров одолел двух представителей России, а также финского спортсмена Этто Пелтонена. В финале татарстанец был сильнее австрийца Мстислава Козара и стал первым чемпионом Европы по хапкидо из Татарстана.

Отметим, что три своих поединка из четырех Закиров завершил нокаутом.

СпортОбщество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Он и тренер молодцы!!!
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  • Анонимно 10 окт
    Я горжусь своими земляками! Настоящие бойцы
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  • Анонимно 11 окт
    Молодец!!!!!!
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