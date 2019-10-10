Татарстанец Алмаз Закиров стал чемпионом Европы по хапкидо

На прошедшем в Санкт-Петербурге фестивале боевых искусств татарстанский боец Алмаз Закиров завоевал две награды.

Уроженец Арского района Татарстана Алмаз Закиров выступил параллельно в двух видах корейских боевых искусств. Во Всероссийском турнире по тхэквондо он стал серебряным призером.

В рамках чемпионата Европы по хапкидо, Закиров одолел двух представителей России, а также финского спортсмена Этто Пелтонена. В финале татарстанец был сильнее австрийца Мстислава Козара и стал первым чемпионом Европы по хапкидо из Татарстана.

Отметим, что три своих поединка из четырех Закиров завершил нокаутом.