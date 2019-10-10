Шаймиев оказался в тройке самых упоминаемых политиков-ветеранов

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев оказался в тройке самых упоминаемых в российских СМИ политиков. Вместе с ним в этом списке оказались Михаил Горбачев и Юрий Лужков.

Самым упоминаемым политиком, чей пик карьеры пришелся на период с 1980-х по 2012 год, стал президент СССР Михаил Горбачев с показателем в 38,8 тысячи упоминаний в СМИ, следующим видным политиком-ветераном стал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Его упоминали в СМИ 11,2 тысячи раз.

Минтимер Шаймиев был упомянут в прессе 7,2 тысячи раз, оценили эксперты фонда «Петербургская политика».

«В целом в современной российской традиции не сложилось востребованности политических деятелей прошлых эпох в политической, управленческой, гуманитарной, экономической сферах. Отчасти это является данью советской традиции, когда конец карьеры предполагал уход на пенсию или (в отдельных случаях) переход на дипломатическую службу», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов наряду с Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым вошел в тройку самых влиятельных глав регионов России в сентябрьском рейтинге «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к августу — 615.

