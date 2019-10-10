В Бугульме организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей за создание свалки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Бугульме организация не смогла обжаловать экологический штраф, вынесенный за размещение отходов производства и потребления на почве.

Фирма должна заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Данное нарушение было зафиксировано экологами еще весной. Организация не согласилась с данным постановлением и решила обжаловать его в суде.

Однако в начале октября Бугульминский городской суд постановление оставил без изменения, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что судоходная компания обязана заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей за незаконную добычу общедоступных полезных ископаемых.