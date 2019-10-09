Судоходная компания заплатит штраф в 800 тысяч рублей за незаконную добычу ОПИ

В ходе рейда сотрудников Волжско-Камского терруправления Минэкологии Татарстана совместно с участковым уполномоченным МВД по Рыбно-Слободскому району по реке Каме была выявлена безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В отношении юридического лица составлен административный протокол по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Обязательным условием лицензии на осуществление добычи ОПИ на воде является подключение судна к единой государственной информационной системе РТ — ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Ранее экологи обнаружили в Зеленодольском районе Татарстана незаконный карьер с добычей глины.