Эксперт рассказал, почему чай с малиновым вареньем не поможет при простуде

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что чай с малиной, марлевые повязки и резке закаливание не защитят человека в сезон гриппа и простуды.

«Дело в том, что витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе варки. Поэтому малину как источник витаминов лучше употреблять в свежем или в сушеном виде» , — сообщил ТАСС эксперт.

Он также отметил, что постоянная ходьба в марлевой повязке с малой вероятностью сможет защитить от заболевания. Как рассказал эксперт, она эффективна в течение трех часов. После — маска сама превращается в источник инфекции. Надевать повязку есть смысл только при посещении мест, где может быть контакт с заболевшими. Например, при посещении поликлиники, сказал Тяжельников.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что от простуды невозможно защититься, если резко начать закаляться, а также если начать мазать нос жирным кремом.

Также врач развеял миф о том, что от заболевания гриппом или простудой спасет закапывание в нос сока чеснока. Это травянистое растение содержит фитонциды, которые обладают противомикробными свойствами и полезны только при умеренном употреблении в пищу в качестве профилактики простуды. Однако закапывая сок чеснока в нос, можно обжечь слизистую.

В качестве меры профилактики Тяжельников посоветовал делать прививку каждый год.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от простуды.