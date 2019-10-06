Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от простуды

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике острых респираторных вирусных инфекций — к таким относятся практически все заболевания «простудного» типа.

В ведомстве отмечают, что источником ОРВИ является больной человек, а иногда животные и птицы. Зачастую человек является источником ОРВИ еще до проявления первых клинических симптомов. При этом к простудам практически невосприимчивы младенцы из-за полученного от матери иммунитета.

Эффективного противовирусного средства для лечения ОРВИ не существует, лечение ОРВИ сводится к борьбе с симптомами. Для этого необходимо принимать жаропонижающие средства, противокашлевые, а также антигистаминные препараты. Важно в процессе лечения наблюдаться у врача и соблюдать постельный режим, чтобы не получить осложнений в виде бактериальных инфекций.

Чтобы предотвратить заболевание, Роспотребнадзор рекомендовал придерживаться правильного режима труда и питания, избегать скопления людей, заниматься спортом и соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, на этой неделе в Башкирии зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ.