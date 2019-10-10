Профицит бюджета России составил в 2018 году 2,7 трлн рублей

Совет Федерации одобрил ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год». Согласно документу, общий объем доходов бюджета составил 19,4 трлн рублей, расходов — 16,7 трлн рублей, профицит — 2,7 трлн рублей.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев отметил на заседании Совфеда, что по нацпроектам, реализация которых началась в 2019 году, «еще остаются существенные резервы как по доходам, так и по эффективности расходов, большие объемы средств не используются в течение года».

«Мы надеемся, что правительство обратит на это внимание и предложит новые формы работы над сокращением остатков и увеличением собираемости доходов», — сказал он.

По словам сенатора, объем временно свободных средств госкорпораций составил 140 млрд рублей, однако бюджет при этом продолжает предоставлять им средства.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко ответила на просьбы о налоговых послаблениях и критику межбюджетных отношений регионов с Москвой.