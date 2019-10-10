Оплату лекарств для пациентов с редкими заболеваниями хотят переложить с регионов на федеральные ведомства

Парламентарии Совета Федерации предлагают перевести с регионального на федеральный уровень финансирования 19 орфанных (редких) заболеваний. Три из них — уже в 2020 году.

«Лекарства для пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями должны покупаться за счет федерального бюджета, а не из казны субъектов федерации. Для многих регионов такая ноша непосильна, так как одно лекарство может стоить несколько миллионов рублей. В результате годами не получающий лечения жизненно важным, но недоступным препаратом пациент обречен на медленную смерть», — написали они Министерству финансов России.

Цена вопроса — 12 млрд рублей вместо прежних 10 млрд, пишет «Парламентская газета».

Для лечения этих трех орфанных заболеваний используются те же лекарственные препараты, которые уже закупаются в РФ. Логика в том, чтобы не закупать новые лекарственные препараты, а увеличить количество тех, которые уже закупаются, пояснили в парламенте.

Ранее стало известно, что доля госзакупок в продажах фармпроизводителей в первом полугодии 2019 года составила почти 35%.