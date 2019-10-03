Доля госзакупок в продажах фармпроизводителей в первом полугодии 2019 года составила почти 35%
В первом полугодии доля госсегмента в продажах фармкомпаний составила 34,4%. Это максимальный показатель за последние 6 лет — в 2012 году объем препаратов, реализованных на госзакупках, составил 32%.
В первом полугодии продажи лекарств в аптеках выросли только на 0,7%, тогда как по госзакупкам — на 27%. Это объясняется расширением ряда госпрограмм, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DSM Group.
Доля региональных тендеров в первом полугодии составила 28%, тогда как за весь 2018 год было 20%.
В целом за последние 5 лет динамика роста продаж препаратов в России замедлилась в шесть раз — с 16% в 2013 году по отношению к 2012-му до 2,6% в 2018 году. Сокращается рост реализации продукции фармкомпаний в рознице, что обусловлено снижением реальных доходов населения.
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