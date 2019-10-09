«Краснодар» может досрочно прервать аренду Сорокина в «Рубине»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не исключил варианта, при котором защитник Егор Сорокин прервет свою аренду в казанском «Рубине» уже нынешней зимой.

«Почему «Краснодар» оставил Сорокина в аренде в «Рубине»? Учитывая ужесточение лимита, мы приобрели качественного футболиста с российским паспортом на дефицитную позицию. Но с наскока выиграть конкуренцию в центре обороны у Мартыновича, Спаича и Фьолусона было бы трудно. Ребята сыгранные, хорошо понимают друг друга. Вводить Сорокина в пожарном порядке в состав тоже неправильно. Решили, пусть спокойно пройдет с «Краснодаром» сборы, поймет наши требования.

Общался ли я с Сорокиным на эту тему? Конечно. Егор все понял. Я объяснил, что в Казани у него будет стабильная игровая практика. Мы и подумать не могли, что «Рубин», продав нам защитника, тут же усадит его в запас! То, что происходит, нас категорически не устраивает. Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце летнего трансферного окна защитник «Рубина» Егор Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», после чего был отдан в аренду казанскому клубу.