Вячеслав Буцаев: «Куньлунь» воспользовался нашими удалениями»

Фото: ХК «Адмирал»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2).

«К сожалению, мы сегодня проиграли. Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же в этом компоненте ничего создать не смогли. 0:2 после первого периода. Дальше пытались исправить ситуацию, но, к сожалению, имея преимущество во втором и третьем периодах, забили только один гол», — сказал Буцаев.

Ранее Буцаев раскритиковал своих нападающих после поражения от «Адмирала» (0:2).

