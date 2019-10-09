Вячеслав Буцаев: «Куньлунь» воспользовался нашими удалениями»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2).
«К сожалению, мы сегодня проиграли. Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же в этом компоненте ничего создать не смогли. 0:2 после первого периода. Дальше пытались исправить ситуацию, но, к сожалению, имея преимущество во втором и третьем периодах, забили только один гол», — сказал Буцаев.
Ранее Буцаев раскритиковал своих нападающих после поражения от «Адмирала» (0:2).
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