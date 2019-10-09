Альметьевский «Нефтяник» подписал вратаря из Северной Америки
Альметьевский «Нефтяник» подписал контракт с вратарем сборной Белоруссии Иваном Кульбаковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Голкипер выбрал себе 39-й игровой номер. Дебютировать за «Нефтяник» Кульбаков сможет уже завтра, в выездной игре против «Ростова».
Последние три сезона вратарь выступал за океаном. Летом Кульбаков проходил предсезонную подготовку в минском «Динамо», но пробиться в состав не сумел.СпортХоккей Татарстан
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