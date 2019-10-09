Казанцам предложили дать имя детенышу яка, который поселился в зоопарке

В Казанском зооботсаду появился детеныш яка.

Теперь в зоопарке обитают четыре яка — две самки и два самца. Имя новому обитателю еще не дали, его подберут сами казанцы на празднике «Именины яка» 20 октября.

«Правил никаких нет, при выборе имени приветствуется оригинальность и креативность», — сообщили в пресс-службе Казанского зооботсада.

Победитель конкурса получит сертификат на посещение нового зоопарка «Река Замбези».

Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Хэллоуина Казанский зооботсад начал принимать в дар тыквы любых форм и размеров для проведения мастер-класса по художественной резке овощей (карвинг). Тыквы, что не подойдут для карвинга, будут скормлены животным, «которые также не прочь отведать спелого и сладкого лакомства».