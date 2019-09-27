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Казанский зооботсад примет в дар тыквы для карвинга и кормления животных

05:45, 27.09.2019
Казанский зооботсад примет в дар тыквы для карвинга и кормления животных
Фото: torange.biz

В преддверии праздника Хэллоуин Казанский зооботсад принимает в дар тыквы любых форм и размеров для проведения мастер-класса по художественной резке овощей (карвинг). Тыквы принимаются до 20 октября включительно.

«Примите, пожалуйста, посильное участие в подготовке», — говорится в инстаграм-блоге учреждения.

Тыквы, что не подойдут для карвинга, будут скормлены животным, «которые также не прочь отведать спелого и сладкого лакомства», уточняется в посте.

«Даров много не бывает», — недвусмысленно резюмируют сотрудники зооботсада.

Ранее сообщалось, что осенью в казанском зоопарке поселятся фламинго и гепарды.

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